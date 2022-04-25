В Нижнем Тагиле при хлопке газа пострадала женщина

Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе утечка газа в результате неисправности оборудования. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле в доме на улице Пархоменко произошёл хлопок, предположительно, газовоздушной смеси. Есть пострадавший.

По предварительным данным, инцидент произошёл накануне вечером в квартире на последнем этаже 5-этажного дома. Жительницу данной квартиры доставили в больницу с ожогами тела.

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе утечка газа в результате неисправности оборудования. Прокуратура взяла на контроль проверку устойчивости конструкций многоквартирника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.