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Общество / Происшествия
25 апреля 2022, 09:15

В Нижнем Тагиле при хлопке газа пострадала женщина

газ

Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе утечка газа в результате неисправности оборудования. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле в доме на улице Пархоменко произошёл хлопок, предположительно, газовоздушной смеси. Есть пострадавший.

По предварительным данным, инцидент произошёл накануне вечером в квартире на последнем этаже 5-этажного дома. Жительницу данной квартиры доставили в больницу с ожогами тела.

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе утечка газа в результате неисправности оборудования. Прокуратура взяла на контроль проверку устойчивости конструкций многоквартирника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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