На Урале пьяный учитель въехал в дерево, пострадали три школьника

Нетрезвый учитель въехал в дерево. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Прокуратура заинтересовалась инцидентом с нетрезвым учителем из Екатеринбурга. Мужчина вместе с учениками 8-х и 11-х классов попал в ДТП.

Предварительно установлено, что накануне вечером на участке трассы Екатеринбург — Первоуральск в сторону озера Глухое произошла авария. За рулём автомобиля находился 31-летний преподаватель, который допустил съезд с дороги и въехал в дерево. Вместе с ним ехали четыре школьника. 11-классник не пострадал, ещё трое — учащиеся 8 класса — были госпитализированы. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как уточнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, дети не предупредили своих родителей о том, что будут кататься на автомобиле вместе с учителем из своей школы. Нетрезвый автолюбитель доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку. По её результатам будут приняты соответствующие меры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.