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25 апреля 2022, 13:10

В Свердловской области действует 8 лесных пожаров

лесной пожар

Пожароопасный сезон продлится до середины октября. Фото: Галина Соловьёва

Возгорания зафиксированы на территории Берёзовского, Гаринского, Нижнетагильского, Кушвинского, Сысертского, Камышловского и Таборинского лесничеств. По последним данным, из 8 лесных пожаров локализованы 5.

Ещё один пожар потушен. Угрозы населению и постройкам нет, сообщает областной департамент информполитики.

Отмечается, что борьбу со стихией ведут сотрудники лесной охраны и специалисты МЧС. Помощь в тушении пожаров также оказывают арендаторы лесных угодий.

Причинами возгораний в лесу являются несоблюдение жителями правил пожарной безопасности или переход огня в лесной фонд с земель иных категорий. О пожаре необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

Напомним, что пожароопасный сезон на территории Свердловской области стартовал с 15 апреля. А первые возгорания потушили спустя три дня.

Добавим, вчера в посёлке Совушки возле Горного Щита произошёл крупный пожар. На площади 5 га горела сухая трава и растительность. В тушении были задействованы 40 человек личного состава, 12 единиц спецтехники.

Областная газета Свердловской области

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