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Общество / Происшествия
25 апреля 2022, 14:20

Пострадавшая при хлопке газа в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась

полицейский

Перед смертью женщина сообщила полицейским, что просто хотела зажечь газ. Фото: Алексей Кунилов

Стало известно о смерти пенсионерки из Нижнего Тагила, в квартире которой накануне произошёл хлопок газа. С ожогами женщина была доставлена в больницу, однако спасти её не удалось.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по факту смерти женщины организовано проведение процессуальной проверки. Специалисты осмотрят место происшествия, опросят очевидцев. Для определения точной причины смерти женщины проводится судмедэкспертиза.

По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудникам полиции территориального ОВД в больнице пострадавшую удалось опросить. Она сообщила, что ничего необычного с газовым оборудованием не делала: чиркнула спичкой, намереваясь поджечь газ, после чего сразу же произошёл мощный хлопок", — сообщил он.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС", "при обследовании помещения установлено, что кран опуска над газовой плитой был открыт, шланг имеет следы видимых повреждений. Техобслуживание газового оборудования по данному адресу проводилось своевременно, 21 марта 2022 года".

Областная газета Свердловской области

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