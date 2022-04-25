Самолёт, летевший в Екатеринбург, из-за неисправности сел в Новосибирске

Вылета ожидает 31 пассажир. Фото: Владимир Мартьянов

Самолёт авиакомпании "Руслайн", осуществляющий рейс Кемерово — Екатеринбург — Москва, вынужденно сел в Новосибирске. По данному факту организована проверка соблюдения прав пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня около 1 часа ночи (по местному времени) по причине технической неисправности самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирск им. Покрышкина.

"Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидает 31 пассажир", — говорится в сообщении. Уточняется, что новосибирский транспортный прокурор проводит надзорные мероприятия по соблюдениям прав пассажиров.