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Общество / Происшествия
25 апреля 2022, 17:15

Самолёт, летевший в Екатеринбург, из-за неисправности сел в Новосибирске

самолёт "Руслайн"

Вылета ожидает 31 пассажир. Фото: Владимир Мартьянов

Самолёт авиакомпании "Руслайн", осуществляющий рейс Кемерово — Екатеринбург — Москва, вынужденно сел в Новосибирске. По данному факту организована проверка соблюдения прав пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня около 1 часа ночи (по местному времени) по причине технической неисправности самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирск им. Покрышкина.

"Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидает 31 пассажир", — говорится в сообщении. Уточняется, что новосибирский транспортный прокурор проводит надзорные мероприятия по соблюдениям прав пассажиров.

Областная газета Свердловской области

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