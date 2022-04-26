Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 50 человек

На площади 204 квадратных метра горели 2-этажный жилой дом, гараж и легковой автомобиль. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в двухэтажном жилом доме по адресу Шатровая, 41 в микрорайоне Уктус Екатеринбурга произошёл пожар. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 02:25. На площади 204 квадратных метра полностью выгорели 2-этажный жилой дом, гараж и легковой автомобиль Hyundai Getz.

Была угроза распространения огня на соседние строения.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ИА "Ночные новости"

Тушили возгорание 25 человек личного состава и 4 единицы техники. К 03:18 огнеборцы локализовали пожар, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 08:05 утра.

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ИА "Ночные новости"

Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины её госпитализировали, передают "Ночные новости".

Фото: ИА "Ночные новости"

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.