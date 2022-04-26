Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 50 человек

Сегодня ночью в двухэтажном жилом доме по адресу Шатровая, 41 в микрорайоне Уктус Екатеринбурга произошёл пожар. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 50 человек.
Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 02:25. На площади 204 квадратных метра полностью выгорели 2-этажный жилой дом, гараж и легковой автомобиль Hyundai Getz.
Была угроза распространения огня на соседние строения.
Тушили возгорание 25 человек личного состава и 4 единицы техники. К 03:18 огнеборцы локализовали пожар, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 08:05 утра.
Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины её госпитализировали, передают "Ночные новости".
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.