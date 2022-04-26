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Общество / Происшествия
26 апреля 2022, 16:02

Неизвестный в Ульяновской области застрелил няню и двоих детей в детсаду

Полиция

Стрельба произошла в то время, когда в детском саду был тихий час. Фото: Алексей Кунилов

В Ульяновской области в детском саду посёлка Вешкайма произошла трагедия — неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу из двуствольного охотничьего дробовика. Он убил двух детей, няню, а затем покончил с собой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт. Стрельба произошла в то время, когда в детском саду был тихий час. Информацию о нападении на детсад подтверждают в правительстве региона.

На место трагедии прибудет губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он уже поручил оказать экстренную помощь семьям погибших. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, а медработники — оказывают помощь пострадавшим.

Областная газета Свердловской области

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