Свердловское МЧС проверяет информацию об отравлении участников сборов "Школа безопасности"

Многие дети пожаловались на тошноту, боли в животе и слабость уже по приезде домой. Фото: Павел Ворожцов

Во вторник, 26 апреля, в свердловских СМИ появилась информация о массовом отравлении участников учебно-тренировочных сборов "Школа безопасности", которые проходят в лагере "Дружба". Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области организовали проверку.

Всего в сборах участвовали около 80 юных спасателей. Многие дети пожаловались на тошноту, боли в животе и слабость уже по приезде домой.

Организатором выступало всероссийское движение "Школа безопасности", которое было создано при поддержке МЧС.

Спасатели опрашивают руководителей учебных групп, которые участвовали в мероприятиях, для установления самочувствия участников. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в лагере круглосуточно дежурил медработник, который ежедневно проводил осмотр детей. В период проведения сборов жалоб на здоровье ни от кого не поступало.