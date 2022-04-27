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27 апреля 2022, 14:54

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в 6 раз

лесной пожар

О ЧП необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров уменьшилась в 6 раз. По данным за 26 апреля, она составила около 20 гектаров. Днём ранее сообщалось о 120 га.

25 апреля в регионе действовало 12 лесных пожаров. Уже на следующий день было зарегистрировано 2 лесных пожара в Берёзовском лесничестве, из них 1 локализован. В тушении возгораний задействованы более 40 человек и 3 трактора.

Угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщают в областном департаменте информполитики.

Достаточно часто причиной лесных пожаров становится несоблюдение правил пожарной безопасности или переход огня в лес с расположенных рядом с ним территорий. О ЧП необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

Напомним, что пожароопасный сезон на территории Свердловской области стартовал 15 апреля. А первые возгорания потушили спустя три дня.

Областная газета Свердловской области

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