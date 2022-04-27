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27 апреля 2022, 20:37

Полиция разыскивает свидетелей ДТП с велосипедистом в Пионерском районе Екатеринбурга

Велосипед

Авария произошла на перекрёстке улиц Маяковского — Омская в октябре прошлого года. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В октябре прошлого года на перекрёстке улиц Маяковского — Омская водитель автомобиля Hyundai сбил велосипедиста. Свердловская полиция ищет возможных свидетелей ДТП.

Авария случилась 21 октября около 15:20. Водитель Hyundai начал двигаться от обочины возле дома № 29 по ул. Маяковского и совершал разворот, выехав на улицу Омскую. Во время манёвра машина сбила велосипед Stels.

"В результате ДТП велосипедисту причинён тяжкий вред здоровью. Следственные органы полиции просят откликнуться возможных свидетелей или очевидцев ДТП. Контактный телефон: (343) 354-59-13", — пояснил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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