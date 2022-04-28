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Общество / Происшествия
28 апреля 2022, 11:57

На Среднем Урале в ДТП с грузовиком пострадал 7-летний ребёнок

ДТП

По факту аварии проводится проверка. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В посёлке Двуреченск Сысертского городского округа легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

По предварительным данным, накануне около 23.00 автомобиль ВАЗ-21114, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении грузовику Volvo FH-Truck 6х4 на перекрёстке улиц Исетская — Димитрова. В результате произошло столкновение.

Во время аварии в первой машине находились четыре человека — водитель и его пассажиры, в том числе 7-летний мальчик. Они все получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницы Екатеринбурга и Сысерти.

На месте дорожно-транспортного происшествия госавтоинспекторы провели осмотр транспортных средств, улично-дорожной сети. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной.

Областная газета Свердловской области

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