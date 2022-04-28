На Среднем Урале в ДТП с грузовиком пострадал 7-летний ребёнок

В посёлке Двуреченск Сысертского городского округа легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.
По предварительным данным, накануне около 23.00 автомобиль ВАЗ-21114, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении грузовику Volvo FH-Truck 6х4 на перекрёстке улиц Исетская — Димитрова. В результате произошло столкновение.
Во время аварии в первой машине находились четыре человека — водитель и его пассажиры, в том числе 7-летний мальчик. Они все получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницы Екатеринбурга и Сысерти.
На месте дорожно-транспортного происшествия госавтоинспекторы провели осмотр транспортных средств, улично-дорожной сети. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Госавтоинспекция напоминает, что на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной.