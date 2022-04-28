В гимназии Екатеринбурга отличник развесил плакаты с угрозами

С подростком представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 11-классник, претендующий на золотую медаль, развесил по гимназии плакаты с угрозами. Инцидентом заинтересовались в полиции.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, по факту случившегося проводятся проверочные мероприятия. Уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник.

Предварительно установлено, что школьник, разместивший провокационные листовки на стенах и дверях, ранее на учёте не состоял. Выпускник претендует на золотую медаль и мечтает поступить в один из престижных ВУЗов Москвы.

"При опросе он пояснил сыщикам, что, якобы, сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ. Мол, намерений причинить вред себе или кому-либо ещё у него не имелось. С подростком представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу. В дальнейшем его поведению будет уделяться пристальное внимание педагогов", — отметил полковник Горелых.

Кстати, чтобы абитуриенты стрессовали меньше, депутаты фракции "Новые люди" предложили закрепить в законодательстве право обучающих пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода. Ввести такую норму хотят с 1 января 2023 года.