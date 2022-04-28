Сотрудники ГИБДД Ивделя помогли мужчине, оказавшемуся на трассе ночью с двумя детьми

Иномарку, стоящую на обочине с включённой аварийной сигнализацией, заметил экипаж ДПС в составе Вадима Васильева и Николая Власова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Ивделя помогли водителю автомобиля Ford, оказавшемуся в сложной ситуации на трассе. Житель Нягани с детьми 3 и 5 лет возвращался из Екатеринбурга домой.

Около 2 часов ночи у транспортного средства пробило колесо. При этом запаски и необходимых инструментов у автолюбителя не оказалось. Попытки вызвать помощь или остановить проезжающие машины не увенчались успехом.

Иномарку, стоящую на обочине с включённой аварийной сигнализацией, заметил экипаж ДПС при патрулировании трассы Серов — Североуральск — Ивдель. Пробитое колесо они сняли и свозили в шиномонтаж. Во время работ по установке колеса дети наблюдали за всем происходящим из автомобиля отца.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, от жителя Нягани в полицию поступила благодарность сотрудникам ГИБДД города Ивделя: старшему лейтенанту полиции Вадиму Васильеву и его напарнику лейтенанту полиции Николаю Власову за оказание помощи.