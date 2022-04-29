Свердловских спасателей направили на тушение крупных пожаров в Зауралье

В регионе ввели режим ЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огнеборцы окажут помощь коллегам из Курганской области, которую охватили крупные природные пожары из-за жары и шквалистого ветра. В регионе ввели режим ЧС.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, 2 крупных пожара произошли в посёлке Моревское и в СНТ "Малиновка". Первый уже удалось ликвидировать, со вторым огнеборцы ещё борются.

Тушение пожара. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В настоящее время в регион прибывают дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки свердловских и челябинских спасателей (66 человек и 9 единиц техники). Ведётся работа по защите от огня посёлков Просвет, Новый просвет, Чистопрудный и Чернавское. Эвакуируют людей — большинство размещаются у родственников, для нуждающихся организованы пункты временного размещения в районных школах.

Госавтоинспекция региона вчера вечером перекрыла трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган от Шадринского кольца до поворота на Н. Просвет из-за пожара около проезжей части. В настоящее время движение возобновлено, однако видимость проезжей части до сих пор ограничена.