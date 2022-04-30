Темы дня

Общество / Происшествия
30 апреля 2022, 09:31

В пожаре в ГО Заречный погибли два ребенка и один взрослый

Пожар

Огонь был локализован в течение 40 минут на площади 100 квадратных метров и успешно потушен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в селе Мезенское городского округа Заречный загорелся частный деревянный жилой дом на улице Главной. В пожаре пострадали пять человек, ещё трое — погибли. 

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера МЧС в 3:23, пожарные прибыли к месту через 7 минут. Огонь был локализован в течение 40 минут на площади 100 квадратных метров и успешно потушен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Несмотря на оперативные действия спасателей, в пожаре пострадали пять человек, трое из которых — дети. Все они были доставлены в больницу с ожогами и признаками отравления угарным газом. Ещё три жильца дома, включая двух детей, погибли — тела обнаружили во время проливки и разбора сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины трагедии устанавливаются пожарными дознавателями.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.04.2022, 12:04 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил Валерия Руденко с 75-летием
30.04.2022, 11:37 / Общество
В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим
30.04.2022, 10:50 / Общество
Белоярская прокуратура организовала проверку по факту гибели трех людей в пожаре
30.04.2022, 09:31 / Общество
В пожаре в ГО Заречный погибли два ребенка и один взрослый
30.04.2022, 09:28 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил пожарных с профессиональным праздником