В пожаре в ГО Заречный погибли два ребенка и один взрослый

Огонь был локализован в течение 40 минут на площади 100 квадратных метров и успешно потушен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в селе Мезенское городского округа Заречный загорелся частный деревянный жилой дом на улице Главной. В пожаре пострадали пять человек, ещё трое — погибли.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера МЧС в 3:23, пожарные прибыли к месту через 7 минут. Огонь был локализован в течение 40 минут на площади 100 квадратных метров и успешно потушен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Несмотря на оперативные действия спасателей, в пожаре пострадали пять человек, трое из которых — дети. Все они были доставлены в больницу с ожогами и признаками отравления угарным газом. Ещё три жильца дома, включая двух детей, погибли — тела обнаружили во время проливки и разбора сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины трагедии устанавливаются пожарными дознавателями.