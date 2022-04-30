Белоярская прокуратура организовала проверку по факту гибели трех людей в пожаре

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 30 апреля в частном доме села Мезенское городского округа Заречный произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела мужчины 1976 года рождения, девочки 2016 г. р. и мальчика 2019 г. р. Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку.

Ещё пять жильцов дома, включая троих детей, были госпитализированы. Наиболее серьезные повреждения получил мужчина 1986 года рождения — у него предварительно диагностировано около 40% ожогов тела.

"По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

На место трагедии выезжал заместитель Белоярского межрайонного прокурора Михаил Коростелев. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.