Темы дня

Общество / Происшествия
1 мая 2022, 10:59

На Урале спасли тургруппу из 8 человек, перевернувшихся на катамаране

спасение туристов

Спасатели перевезли всех сплавщиков на лодке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлоловской области

При сплаве по реке Серга опрокинулся катамаран с туристами из Екатеринбурга. Восемь человек оказались в ледяной воде.

К месту происшествия незамедлительно выехали спецслужбы, в том числе и спасатели МЧС. Они установили, что все 8 туристов, находившихся катамаране, самостоятельно выбрались на остров. Им была необходима помощь в переправе на берег.

Спасатели перевезли всех сплавщиков на лодке. С берега их забрал автобус организаторов турмаршрута. Никто из туристов не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована и оснащена необходимыми средствами связи. Это позволило спасателям оперативно найти место происшествия и оказать екатеринбуржцам необходимую помощь.

Ранее "Областная газета" рассказывала об инциденте под Первоуральском. Там группа из 8 человек, которая сплавлялась по рекам Восточный Шишим – Черный Шишим – Большой Шишим – Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора. На поиск направились 22 человека и 10 единиц спецтехники. В тот же день все туристы были найдены и доставлены на берег.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.05.2022, 14:03 / Общество
В Екатеринбурге впервые после двухлетнего перерыва прошла первомайская демонстрация
01.05.2022, 13:22 / Общество
За сутки на Среднем Урале выявили 231 случай COVID-19
01.05.2022, 13:20 / Общество
В России выявили 7 047 новых случаев COVID-19
01.05.2022, 12:59 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурга отмечают День "копейки". Смотрим на раритетные автомобили
01.05.2022, 12:25 / Общество
В Первоуральске приняли особые меры безопасности из-за демонстрации