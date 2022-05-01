На Урале спасли тургруппу из 8 человек, перевернувшихся на катамаране

Спасатели перевезли всех сплавщиков на лодке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлоловской области

При сплаве по реке Серга опрокинулся катамаран с туристами из Екатеринбурга. Восемь человек оказались в ледяной воде.

К месту происшествия незамедлительно выехали спецслужбы, в том числе и спасатели МЧС. Они установили, что все 8 туристов, находившихся катамаране, самостоятельно выбрались на остров. Им была необходима помощь в переправе на берег.

Спасатели перевезли всех сплавщиков на лодке. С берега их забрал автобус организаторов турмаршрута. Никто из туристов не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована и оснащена необходимыми средствами связи. Это позволило спасателям оперативно найти место происшествия и оказать екатеринбуржцам необходимую помощь.

Ранее "Областная газета" рассказывала об инциденте под Первоуральском. Там группа из 8 человек, которая сплавлялась по рекам Восточный Шишим – Черный Шишим – Большой Шишим – Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора. На поиск направились 22 человека и 10 единиц спецтехники. В тот же день все туристы были найдены и доставлены на берег.