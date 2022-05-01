В больнице скончался свердловчанин, пострадавший в пожаре

По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Фото: пресс-служба регионального СКР

Погиб еще один человек, пострадавший при пожаре в частном доме села Мезенское городского округа Заречный. Ранее сообщалось об обнаружении тел мужчины и двух детей.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля. Тогда сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. Граждан с травмами госпитализировали.

По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем.

Наиболее серьезные повреждения получил мужчина 1986 года рождения — у него диагностировали около 40% ожогов тела. Он скончался в больнице. Его тело направлено на экспертизу.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.