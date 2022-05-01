Темы дня

Общество / Происшествия
1 мая 2022, 17:21

В больнице скончался свердловчанин, пострадавший в пожаре

сгоревший дом

По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Фото: пресс-служба регионального СКР

Погиб еще один человек, пострадавший при пожаре в частном доме села Мезенское городского округа Заречный. Ранее сообщалось об обнаружении тел мужчины и двух детей.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля. Тогда сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. Граждан с травмами госпитализировали.

По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем.

Наиболее серьезные повреждения получил мужчина 1986 года рождения — у него диагностировали около 40% ожогов тела. Он скончался в больнице. Его тело направлено на экспертизу.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.05.2022, 18:41 / Общество
В Екатеринбурге проходит патриотический рок-концерт "Zа Россию"
01.05.2022, 18:00 / Общество
Президент РФ подписал закон о расширении прав доноров костного мозга
01.05.2022, 17:21 / Общество
В больнице скончался свердловчанин, пострадавший в пожаре
01.05.2022, 16:59 / Экономика
Кабмин РФ одобрил снижение ставки по льготной ипотеке до 9%
01.05.2022, 16:47 / Общество
Сегодня в Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Московская — Куйбышева