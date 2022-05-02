На ЕКАДе бетоновоз насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

Пешеход находился вне населенного пункта в темной одежде без светоотражающих элементов. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На шестом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 1 мая произошло ДТП с участием пешехода и бетоновоза "Синотрак ZZ5255C". От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авария произошла в 21:30. По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика двигался по участку ЕКАДа со стороны Челябинского тракта в сторону дублера Сибирского тракта. Как рассказал сам водитель, он двигался со скоростью 60 км/ч, однако за несколько метров перед грузовиком на проезжую часть слева вышел мужчина. Автомобилист предпринял меры экстренного торможения, но избежать аварии не удалось.

Пешеход находился вне населенного пункта в темной одежде без светоотражающих элементов. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, мужчина, управлявший грузовиком, имеет стаж вождения 13 лет. К административной ответственности привлекался 8 раз. Инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия, в том числе процедуру медосвидетельствования водителя — признаков опьянения не обнаружено. По факту ДТП проводится расследование.