В аварии на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли три человека

Грузовик после удара вылетел в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Минувшей ночью на 54-м километре дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск лоб в лоб столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и грузовик МАЗ. Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.

По предварительным данным, водитель Chevrolet, который двигался по Режевскому тракту в сторону Режа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом. Грузовик после удара вылетел в кювет.

За рулем легковушки находился 21-летний водитель. Одним из пассажиров была 17-летняя девушка, личность второго пассажира устанавливается.

Как сообщил сотрудникам Госавтоинспекции 42-летний водитель МАЗа, он перевозил щебень из села Крутиха в Богданович. Около 02:00 на встречную полосу выехал автомобиль, и мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. После вылета в кювет из прицепа грузовика вывалилось порядка 24 тонн щебня.

Стаж водителя Chevrolet составляет 3 года, к административной ответственности не привлекался. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, молодой человек за рулем был пристегнут ремнем безопасности, а пассажиры — нет. Водитель МАЗ имеет стаж вождения 6 лет. За это время он привлекался к административной ответственности 10 раз.

Мужчина, управлявший МАЗом, был трезв. У водителя легкового автомобиля будет взят анализ крови, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии он управлял транспортом. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщают читатели "Областной газеты", из-за аварии на Режевском тракте образовалась многокилометровая пробка.