В Свердловской области с рельсов сошел тепловоз

Пострадавших в ходе инцидента нет, задержки поездов удалось избежать. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале 3 мая возле станции Верхотурье сошел с рельсов тепловоз. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Сход колесной пары с рельсов локомотива ТЭМ-2 произошел при подаче порожних вагонов для погрузки — тепловоз не опрокинулся. Пострадавших в ходе инцидента нет, задержки поездов удалось избежать. На данный момент локомотив поставлен обратно на рельсы.

Как сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте будет проводить Серовская транспортная прокуратура. Причины схода локомотива с рельсов устанавливаются.