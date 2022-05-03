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3 мая 2022, 14:05

В Свердловской области с рельсов сошел тепловоз

Тепловоз

Пострадавших в ходе инцидента нет, задержки поездов удалось избежать. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале 3 мая возле станции Верхотурье сошел с рельсов тепловоз. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Сход колесной пары с рельсов локомотива ТЭМ-2 произошел при подаче порожних вагонов для погрузки — тепловоз не опрокинулся. Пострадавших в ходе инцидента нет, задержки поездов удалось избежать. На данный момент локомотив поставлен обратно на рельсы.

Как сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте будет проводить Серовская транспортная прокуратура. Причины схода локомотива с рельсов устанавливаются.

Областная газета Свердловской области

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