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Общество / Происшествия
4 мая 2022, 09:35

В Нижнем Тагиле водитель сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

  Юлия Пастух
Сотрудник ГИДД на дороге

Ребенка госпитализировали с травмами. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле Свердловской области водитель сбил ребенка, проехав на красный свет. 

По данным регионального УГИБДД, 59-летний водитель "Опеля" ехал со стороны улицы Заводской в сторону ул. Садоводов и на Красногвардейской выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Со слов отца девочки, после включения зеленого сигнала он посмотрел по сторонам: в двух полосах для движения автомобили остановились, еще в одной транспортных средств не было. Они с дочкой начали переходить проезжую часть, прошли уже половину, и внезапно выехал автомобиль.

В момент ДТП водитель был трезв. По словам мужчины, отец не держал ребенка за руку при переходе по "зебре". Девочку госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится расследование. 

В Госавтоинспекции напомнили, что при переходе с детьми через дорогу их необходимо держать за руку.

Областная газета Свердловской области

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