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4 мая 2022, 16:53

В Большом Истоке возле детского сада горит сухая трава

МЧС

Трава на поляне между детским садом и лесопарком начала гореть еще вчера, 3 мая. Фото: Нина Георгиева

В Большом истоке возле детского сада "Петушок", расположенного по адресу ул. Парковая, 1а, полыхает сухая трава. Из-за огня, который подобрался к ограде учреждения, и сильного дыма, дети гуляют за пределами садика.

По словам воспитательницы детского сада, трава на поляне между детским садом и лесопарком начала гореть еще вчера, 3 мая. Сегодня огонь вплотную подобрался к ограде садика, однако он не идет дальше благодаря рву возле забора. Как сообщает корреспондент "Областной газеты", дети сильно обеспокоены и напуганы.

Фото: Нина Георгиева

Огнеборцы прибыли на место пожара спустя 20 минут после вызова и приступили к его ликвидации. За сутки сгорело несколько гектаров травы — более подробную информацию позже предоставит ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Нина Георгиева

"Областная газета" продолжит следить за ситуацией.

Областная газета Свердловской области

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В Большом Истоке возле детского сада горит сухая трава