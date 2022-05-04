В поселке Исеть горят 10 садовых домов

Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние деревянные постройки, которые стоят очень плотно друг к другу, и пожар разросся многократно Фото: ИА "Ночные новости"

Днем 4 мая огнеборцы Верхней Пышмы получили сообщение о крупном пожаре в СНТ "Уралочка" поселка Исеть. На площади более 500 квадратных метров горят 10 садовых домов.

Сотрудники МЧС по приезду на место происшествия установили, что горит сам садовый домик и надворные постройки. Однако из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние деревянные постройки, которые стоят очень плотно друг к другу, и пожар разросся многократно.

Фото: ИА "Ночные новости"

"Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут и функционирует штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 11 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ИА "Ночные новости"

Для локализации пожара огнеборцы проложили две магистральные линии от искусственных водоемов. Также организован подвоз воды из озера Исетского, которое расположено в 3 км от сада. На данный момент огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1 500 квадратных метров.