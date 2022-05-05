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5 мая 2022, 17:00

На трассе Екатеринбург — Курган автомобиль улетел в горящий кювет

  Юлия Пастух
Тушение пожара

Вблизи от автодороги действуют природные пожары. Фото: Павел Ворожцов

В Курганской области из-за сильного задымления от лесного пожара на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в кювет съехала машина.

По информации УМВД по Курганской области, инспекторы ГИБДД увидели, что люди в зоне открытого огня пытаются самостоятельно вытолкать машину на проезжую часть, и поспешили им на помощь.

Медицинская помощь уральцам не потребовалась, их передали приехавшим родственникам. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор, вытащили автомобиль из кювета. Машину доставили по месту жительства автовладельца. 

Напомним, на днях на трассе Екатеринбург — Курган отменили ограничение движения, которое вводили из-за задымления от природных пожаров.

Фото: УМВД России по Курганской области

Областная газета Свердловской области

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