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7 мая 2022, 09:30

На Уралмаше водитель Ford Focus сбил 15-летнего велосипедиста

Место ДТП

Мальчик был доставлен в больницу с травмой колена. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Ильича возле дома № 59 водитель автомобиля Ford Focus при повороте направо допустил столкновение с 15-летним подростком на велосипеде. Мальчик был доставлен в больницу с травмой колена.

Мать ребенка пояснила, что сын двигался на тренировку по самбо по уже известному маршруту. Потеряв бдительность, на перекрестке подросток решил не слезать с велосипеда, из-за чего и допустил столкновение с автомобилем — мальчик просто не заметил машину.

"Сотрудники полиции установили, что за рулем Ford Focus находился 37-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 19 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 52 раза", — сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель пояснил, что при повороте он не видел пешеходов, поэтому спокойно продолжил движение, но внезапно услышал удар в левый бок.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства аварии.

Областная газета Свердловской области

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