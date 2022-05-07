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7 мая 2022, 16:50

Грузовик Volvo задавил мужчину на Тюменском тракте

Место ДТП

Было установлено, что мужчина, находившийся за рулем Volvo, имеет стаж вождения 14 лет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 254-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовой автомобиль Volvo сбил водителя другого грузовика, который стоял на обочине. Мужчина в момент ДТП менял колесо у машины.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 32-летний водитель Volvo во время движения отвлекся и зацепил правым боком полуприцеп автомобиля МАЗ, водитель которого производил замену колеса, а затем наехал на самого водителя. 66-летний водитель МАЗа скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Было установлено, что мужчина, находившийся за рулем Volvo, имеет стаж вождения 14 лет. За это время он привлекался к административной ответственности 26 раз. Водитель не был пьян. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что не мог перестроиться в соседний ряд, потому что там ехала другая машина, а мужчину на обочине он не заметил.

В отношении водителя грузовика Volvo составлены административные материалы по статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортом с непристегнутым ремнем безопасности) и по статье 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). 

Областная газета Свердловской области

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Грузовик Volvo задавил мужчину на Тюменском тракте