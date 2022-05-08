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Общество / Происшествия
8 мая 2022, 09:15

Утром в Кольцово на площади 1400 "квадратов" произошел пожар

пожар

В 07:57 ликвидировано открытое горение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром в екатеринбургском микрорайоне Кольцово на улице Горнистов произошел пожар. На площади 1400 квадратных метров сгорели деревянные поддоны в металлическом ангаре.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 06:42. К месту происшествия на 14 машинах выехали 45 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В 07:35 огонь был локализован, а в 07:57 ликвидировано открытое горение. Позже спасатели занялись проливкой и разбором сгоревших конструкций.

Добавим, еще один пожар в Екатеринбурге случился в 02:23. На улице Вишневой горел полурасселенный 4-квартирный дом. Его тушили 55 спасателей. В результате на площади 100 "квадратов" огнем были повреждены кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка, входная группа и лестничная клетка 1-го и 2-го этажей. Разбор сгоревших конструкций завершен в 06:58.

Областная газета Свердловской области

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