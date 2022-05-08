На Урале опрокинулся микроавтобус с футбольными болельщиками

Всего на месте ДТП работали 6 бригад СМП. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Микроавтобус, в котором из Екатеринбурга в Златоуст возвращались 15 футбольных болельщиков, попал в ДТП. Один человек погиб.

Инцидент произошел на автодороге Миасс — Карабаш вчера в двенадцатом часу ночи. Транспортное средство на крутом повороте съехало с дороги и опрокинулось, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Там также отметили, что спасатели совместно с сотрудниками пожарной охраны деблокировали тело погибшего. Также за медпомощью обратилось 10 человек. Всего на месте ДТП работали 6 бригад СМП. Ведется расследование причин аварии.

Добавим, уральцы возвращались с игры "Урал" — "Спартак". Как писала "Облгазета", встреча проходила в уральской столице и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.