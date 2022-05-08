Темы дня

Общество / Происшествия
8 мая 2022, 18:44

В Екатеринбурге конфликт подростков закончился дракой

драка подростков

Конфликт произошел между двумя сестрами 16 и 19 лет. Фото: паблик ВКонтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Сегодня в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга произошла потасовка. Подростки избили девочку.

Данный инцидент "Областной газете" прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что личности всех участников происшествия уже установлены.

"По имеющимся сведениям, конфликт произошел между двумя сестрами 16 и 19 лет. Ни старшая девушка, ни законные представители ее несовершеннолетней сестры писать заявление по факту случившегося в органы внутренних дел не стали", — заявили изданию.

Сейчас полицией проводятся проверочные мероприятия. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.05.2022, 18:44 / Общество
В Екатеринбурге конфликт подростков закончился дракой
08.05.2022, 17:07 / Общество
Свердловские поисковики отправятся к месту погребения уральских воинов в Тверской области
08.05.2022, 16:11 / Общество
В День Победы на Среднем Урале потеплеет до +22 градусов
08.05.2022, 15:53 / Общество
В Серове открыли памятник Мусе Джалилю
08.05.2022, 15:03 / Общество
Свердловский ветеран отправился на парад Победы в Москву