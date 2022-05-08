В Екатеринбурге конфликт подростков закончился дракой

Конфликт произошел между двумя сестрами 16 и 19 лет. Фото: паблик ВКонтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Сегодня в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга произошла потасовка. Подростки избили девочку.

Данный инцидент "Областной газете" прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что личности всех участников происшествия уже установлены.

"По имеющимся сведениям, конфликт произошел между двумя сестрами 16 и 19 лет. Ни старшая девушка, ни законные представители ее несовершеннолетней сестры писать заявление по факту случившегося в органы внутренних дел не стали", — заявили изданию.

Сейчас полицией проводятся проверочные мероприятия. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.