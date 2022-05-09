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9 мая 2022, 15:43

В ГО Верхняя Пышма произошел крупный пожар

пожар

Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в поселке Крутой городского округа Верхняя Пышма произошел пожар. Его площадь составила 800 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят отходы пиломатериалов и три частных жилых дома.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара участвуют 16 единиц техники, более 30 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации огня.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Добавим, завтра на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Областная газета Свердловской области

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