В поселке под Березовским тушат крупный пожар

Горят 14 частных домов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Информация о пожаре в поселке Безречный поступила в экстренные службы сегодня днем. По оперативным данным, горят 14 частных домов.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. К тушению возгорания привлекли 14 единиц техники и 52 огнеборца. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным регионального МЧС, площадь пожара к 15:58 составляет 500 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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