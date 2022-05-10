В поселке под Березовским тушат крупный пожар

Информация о пожаре в поселке Безречный поступила в экстренные службы сегодня днем. По оперативным данным, горят 14 частных домов.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. К тушению возгорания привлекли 14 единиц техники и 52 огнеборца. Информации о пострадавших не поступало.
По данным регионального МЧС, площадь пожара к 15:58 составляет 500 квадратных метров.
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