Полевской тракт заволокло густым дымом из-за крупного пожара

Госавтоинспекция вводила реверсивное движение. Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня на 3-м км автодороги "подъезд к Новосвердловской нефтебазе от Сулимовского торфяника" (со стороны Челябинского тракта в сторону станции Сысерть) сотрудники ГИБДД установили реверсивное движение из-за задымления от пожара на полях, которое проходит около 2 км по проезжей части.

По данным ГИБДД Екатеринбурга, на месте работают 4 экипажа ДПС. На участке дороги с недостаточной видимостью сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов о задымлении и необходимости сбавить скорость, оказывают содействие в проезде специализированной техники МЧС. В случае ухудшения обстановки движение будет ограничено.

ГИБДД призывает автомобилистов корректировать маршруты в данном направлении.

Напомним, на днях из-за бушующего лесного пожара реверсивное движение также вводили на трассе Екатеринбург — Курган.