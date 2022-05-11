Пострадавшим от пожара березовчанам выплатят компенсацию

Борьба с огнем продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском ГО третий день подряд тушат пожары, причиной которых стали люди. Возгорание произошло в поселке Безречный, а дальше огонь порывистым ветром унесло в лес.

Как рассказал глава городского округа Евгений Писцов на личной странице "ВК", "одаренные" жители поселка Безречный 9 мая сжигали в частном секторе мусор. После того, как огонь перекинулся в лесной массив, около 50 пожарных и добровольцев пытались его сдержать.

Накануне ветер усилился, огонь обхватил Безречный с нескольких сторон широким фронтом. Несмотря на созданную мощную группировку, численностью до 140 человек, стихия на пару часов оказалась сильнее. В общей сложности было уничтожено 14 строений в поселке, в том числе 7 домов.

Минувшей ночью в Безречном и окрестностях дежурили около 90 человек. Перед ними стояла задача обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. Борьба с огнем продолжается.

Как получить компенсацию ущерба Собственникам, чье имущество пострадало от пожара, необходимо обратиться в администрацию Березовского ГО (Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 212, тел. 4-32-11, 4-31-69) для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы на объекты недвижимости, поврежденные пожаром или полностью уничтоженные, справку о пожаре, выданную Госпожнадзором. Указанные справки можно получить с 11:00 на избирательном участке в п. Безречный.

"А началось все, напомню, с, казалось бы, банального сжигания мусора. Люди, будьте ответственными за имущество свое и своих соседей. Не пренебрегайте соблюдением противопожарных ограничений и запретов", — отметил Писцов. Он также поблагодарил всех причастных к тушению пожара.

Добавим, сейчас в Березовском стоит дымка и сильно пахнет гарью.