Пожар в многоэтажке Нижнего Тагила выгнал на улицу 10 человек

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в 10-этажном доме на улицы Булата Окуджавы произошел пожар. Горело домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже.

До приезда спасателей из здания эвакуировались 10 человек, в том числе 3 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там также отметили, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 14:02 огонь был локализован, в 14:03 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14:18.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра.