Темы дня

Общество / Происшествия
12 мая 2022, 16:52

Пожар в многоэтажке Нижнего Тагила выгнал на улицу 10 человек

пожар

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в 10-этажном доме на улицы Булата Окуджавы произошел пожар. Горело домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже.

До приезда спасателей из здания эвакуировались 10 человек, в том числе 3 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там также отметили, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 14:02 огонь был локализован, в 14:03 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14:18.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2022, 17:02 / Экономика
Владимир Путин: "В 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира"
12.05.2022, 17:01 / Экономика
Евгений Куйвашев поручил оперштабу обеспечить устойчивость сфер строительства и ЖКХ
12.05.2022, 16:52 / Общество
Пожар в многоэтажке Нижнего Тагила выгнал на улицу 10 человек
12.05.2022, 16:40 / Спорт
Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой в Екатеринбурге в конце августа
12.05.2022, 16:25 / Общество
Полицейские Екатеринбурга задержали закладчицу, которая сбывала мефедрон