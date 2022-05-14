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14 мая 2022, 09:20

В Екатеринбурге водитель сбил 7-летнюю девочку на самокате

Место ДТП

Ребенок был доставлен в ДГКБ № 9 с травмами различной степени тяжести. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 13 мая водитель ВАЗ-2114, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, выехал на тротуар и сбил 7-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Ребенок был доставлен в ДГКБ № 9 с травмами различной степени тяжести.

Инспекторы ГИБДД установили, что 48-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, имеет водительский стаж 28 лет. Он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что при движении по улице Серафимы Дерябиной неожиданно для него с левой стороны начал выезжать автомобиль. Чтобы избежать аварии, он повернул руль вправо, выехал на тротуар, но сбил ребенка на самокате — пострадавшая девочка прогуливалась с бабушкой.

По результатам медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина оказался трезв.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится расследование.

Областная газета Свердловской области

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