Темы дня

Общество / Происшествия
15 мая 2022, 10:54

В Екатеринбурге водитель скутера сбил ребенка во дворе дома

  Юлия Пастух
Скутер

Девочку госпитализировали с ушибом головы. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 14 мая в Екатеринбурге на ул. Таватуйской водитель скутера Racer, двигаясь по проезжей части двора, сбил 13-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с ушибом головы.

За рулем​ скутера был 19-летний мужчина с 2-летним стажем. Мужчина был трезв и ранее за нарушение ПДД не привлекался. 

Водитель пояснил, что девочка неожиданно вышагнула с правой стороны.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция напомнила, что при выезде из жилой зоны водители должны уступать дорогу другим участникам движения и быть предельно внимательными при движении во дворах. Родителям же рекомендовали регулярно проводить с детьми беседы о безопасном поведении на дороге. 

Читайте также:

В Екатеринбурге водитель сбил 7-летнюю девочку на самокате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.05.2022, 14:18 / Общество
МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области
15.05.2022, 13:37 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 156 случаев COVID-19
15.05.2022, 13:25 / Общество
Госдума рассмотрит в весеннюю сессию увеличение количества бюджетных мест в вузах
15.05.2022, 10:54 / Общество
В Екатеринбурге водитель скутера сбил ребенка во дворе дома
15.05.2022, 10:00 / Культура
Украинская группа стала победителем "Евровидения"