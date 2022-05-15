В Екатеринбурге водитель скутера сбил ребенка во дворе дома

Вечером 14 мая в Екатеринбурге на ул. Таватуйской водитель скутера Racer, двигаясь по проезжей части двора, сбил 13-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с ушибом головы.
За рулем скутера был 19-летний мужчина с 2-летним стажем. Мужчина был трезв и ранее за нарушение ПДД не привлекался.
Водитель пояснил, что девочка неожиданно вышагнула с правой стороны.
Госавтоинспекция напомнила, что при выезде из жилой зоны водители должны уступать дорогу другим участникам движения и быть предельно внимательными при движении во дворах. Родителям же рекомендовали регулярно проводить с детьми беседы о безопасном поведении на дороге.
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