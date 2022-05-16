Темы дня

Общество / Происшествия
16 мая 2022, 17:07

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Екатеринбурга в Москву

самолет в небе

Самолеты еще летят. Фото: Нина Георгиева

Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, следующих в Москву. Один летит из Санкт-Петербурга, второй — из Екатеринбурга.

После приземления этих самолетов в аэропорту будет проводиться дополнительная проверка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что после анонимного сообщения о минировании специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в Шереметьево.

Добавим, 12 мая аналогичная угроза поступила в отношении самолета в Жуковском.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.05.2022, 17:59 / Общество
Более 1,5 миллиона свердловчан приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы
16.05.2022, 17:46 / Экономика
Правительство России упрощает ввоз в страну компьютеров и смартфонов
16.05.2022, 17:07 / Общество
Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Екатеринбурга в Москву
16.05.2022, 17:01 / Общество
В аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погиб отец 9-месячного ребенка
16.05.2022, 16:45 / Политика
ЛДПР проведет съезд, на котором выберут нового председателя