Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Екатеринбурга в Москву

Самолеты еще летят. Фото: Нина Георгиева

Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, следующих в Москву. Один летит из Санкт-Петербурга, второй — из Екатеринбурга.

После приземления этих самолетов в аэропорту будет проводиться дополнительная проверка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что после анонимного сообщения о минировании специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в Шереметьево.

Добавим, 12 мая аналогичная угроза поступила в отношении самолета в Жуковском.