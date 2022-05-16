В ДТП попала молодая семья, жители Республики Башкортостан. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Утром 16 мая на 292 километре трассы Пермь — Екатеринбург 24-летний водитель Peugeot не справился с управлением и вылетел с дороги — автомобиль перевернулся несколько раз. Мужчина погиб, жена и 9-месячный сын госпитализированы в Ревдинскую больницу с многочисленными травмами.

По словам очевидцев, машина двигалась в сторону Екатеринбурга. Водитель выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать идущий впереди автомобиль, но когда увидел приближающуюся машину, попытался вернуться на полосу и не справился с управлением. Водителя и пассажиров выбросило из салона во время переворота транспорта.

В ДТП попала молодая семья, жители Республики Башкортостан. Малыш находился в детском сиденье.

Водитель имел стаж вождения 6 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия, составили процессуальные документы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.