Грузовик сбил 14-летнего велосипедиста в Академическом районе Екатеринбурга

Мальчик был доставлен в больницу с травмами головы и кисти. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В понедельник, 16 мая, возле перекрестка улиц Амундсена и Краснолесья в Екатеринбурге грузовик Shacman сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик был доставлен в больницу с травмами головы и кисти.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, грузовик завершал проезд перекрестка, и перед ним из-за автобуса выехал мальчик на велосипеде, который поехал на зеленый сигнал светофора.

Было установлено, что за рулем находился 47-летний мужчина, имеющий стаж вождения 15 лет. Он пояснил сотрудникам полиции, что не заметил, как зеленый сигнал светофора сменился красным. На месте ДТП проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников аварии и обстоятельства происшествия.