Названы самые аварийные дороги в Свердловской области

Водителям необходимо соблюдать правила ПДД. Фото: Галина Соловьева

По итогам 4 месяцев на автодорогах Среднего Урала отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1,5%. Всего зарегистрировано 726 аварий. Количество раненых также уменьшилось — на более чем 5%. Общее число пострадавших составило 917 человек.

При этом наблюдается рост по количеству погибших на 7%. Так, за указанный период не выжили в ДТП 106 человек, что на 7 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Леонид Лиханов.

В ходе выступления на сегодняшней пресс-конференции он также заявил, что основными причинами аварий являются выезд на встречку, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проездов перекрестков, правил обгона, неправильный выбор дистанции.

По его словам, в числе наиболее аварийных дорог региона федерального значения:

Пермь — Екатеринбург, где произошло 34 аварии, погибло 14 человек;

Екатеринбург — Тюмень — 22 ДТП и 8 погибших.

В список опасных региональных трасс вошли:

Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — 23 ДТП, 12 погибших;

ЕКАД — 13 ДТП, 7 погибших;

Екатеринбург — Реж — Алапаевск — 6 аварий, 2 погибших.

Напомним, в начале года были озвучены самые аварийные участки на дороге Екатеринбург — Березовский.