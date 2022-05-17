На дороге Арамиль — Андреевка разбился водитель Skoda Kodiaq

По версии Госавтоинспекции, мужчина не рассчитал скорость. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 2-м километре дороги Арамиль — Андреевка автомобильSkoda Kodiaq вылетел с проезжей части, перевернулся и врезался в деревья. 51-летний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина не рассчитал скорость.

"Установлено, что погибший являлся жителем города Арамиль, имел водительский стаж 18 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 2 раза. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности, в автомобиле находился один", — пояснили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провела замеры на месте аварии, осмотрели автомобиль и составили процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого установят состояние водителя в момент аварии.