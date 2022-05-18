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Общество / Происшествия
18 мая 2022, 09:13

14-летний питбайкер устроил ДТП в Екатеринбурге

ДТП

На месте происшествия автоинспекторами проведены замеры, составлены процессуальные документы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге несовершеннолетний водитель питбайка Kayo въехал в автомобиль Nissan Qashqai. ДТП произошло на ул. Буденного около дома № 19.

По предварительной информации, накануне вечером 14-летний питбайкер не обеспечил безопасную дистанцию, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий Nissan. В результате аварии подросток с травмами головы и переломом пальца был доставлен в больницу.

Женщина-водитель Nissan Qashqai рассказала, что стояла на светофоре. В зеркале заднего вида она видела, как водитель питбайка сначала двигался ближе к середине проезжей части, а затем резко повернул направо и при движении задел заднюю правую часть ее автомобиля.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, на месте происшествия автоинспекторами проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Информация также передана в отдел по делам несовершеннолетних. Родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности.

Областная газета Свердловской области

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