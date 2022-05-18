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Общество / Происшествия
18 мая 2022, 12:13

Четыре человека погибли в ДТП под Первоуральском

ДТП

На место ДТП выехал руководитель свердловского УГИБДД Алексей Спиридонов. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня под Первоуральском тягач Scania с полуприцепом влетел в стоящий КамАЗ. Есть погибшие.

По предварительным данным, в 10:20–10:25 водитель тягача Scania с полуприцепом совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ, рядом с которым находились рабочие АО "Свердловскавтодор". В момент столкновения они выполняли работы по замене дорожного ограждения.

В результате аварии водитель Scania и три рабочих скончались на месте. Сейчас на месте происшествия работают госавтоинспекторы. Обстоятельства случившегося выясняются, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"На место ДТП выехал руководитель УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов", — заявили изданию.

Фото: ИА "Ночные новости"

По данным сервиса Яндекс.Карты, на месте дорожно-транспортного происшествия образовался затор. ФКУ "Уралуправтодор" информирует, что в направлении Екатеринбурга движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Прокуратура Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели рабочих при выполнении дорожных работ в результате ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: ИА "Ночные новости"

"Администрация и трудовой коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким погибших. Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем", — заявили в АО "Свердловскавтодор".

Областная газета Свердловской области

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