Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге дебошира

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который вел себя неадекватно. Дебошир бегал во дворе дома на улице Постовского в нижнем белье.
Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, накануне к ним поступило сообщение о мужчине, который пристает к детям и бьет припаркованные автомобили. Находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулся по указанному адресу.
Стражи порядка задержали дебошира и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Врачи доставили задержанного в наркологическое отделение.
Видео предоставлено пабликом "Инцидент. Екатеринбург".