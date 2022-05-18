Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге дебошира

Стражи порядка задержали дебошира и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Фото: паблик "ВКонтакте" "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который вел себя неадекватно. Дебошир бегал во дворе дома на улице Постовского в нижнем белье.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, накануне к ним поступило сообщение о мужчине, который пристает к детям и бьет припаркованные автомобили. Находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулся по указанному адресу.

Стражи порядка задержали дебошира и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Врачи доставили задержанного в наркологическое отделение.

Видео предоставлено пабликом "Инцидент. Екатеринбург".