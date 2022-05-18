При пожаре в Уральском лесотехническом университете сгорели личные дела студентов

Эвакуировались 30 человек. Фото: ИА "Ночные Новости"

Сегодня вечером в помещении архива Уральского лесотехнического университета произошел пожар — огонь уничтожил документы.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Фото: ИА "Ночные Новости"

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, до приезда спасателей эвакуировались 30 человек.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Пожар произошел на площади 5 квадратных метров в подвальном помещении административного здания, которое находится на Сибирском тракте, 37. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 18 часов.

Фото: ИА "Ночные Новости"

В настоящее время огонь ликвидирован. Пострадавших нет.