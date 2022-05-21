На Серовском тракте в лобовом столкновении погиб водитель Renault Sandero

Погибшим был житель поселка Белоярский, он имел стаж вождения 18 лет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

На 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и грузовой автомобиль Ford Transit. Водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм.

По данным УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель Renault Sandero не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение. В результате скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водителя Ford Transit доставили в Нижнетуринскую ЦГБ с ушибами, но позже мужчину отпустили домой.

Погибшим был 36-летний житель поселка Белоярский, он имел стаж вождения 18 лет. К административной ответственности привлекался один раз. Водитель автомобиля Ford Transit — 61-летний мужчина, житель Новой Ляли.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и транспортных средств, процессуальные действия, освидетельствование водителя Ford Transit — он был трезв. Было установлено, что погибший автомобилист использовал ремень безопасности, он двигался со скоростью 110 км/ч в момент ДТП, что является нарушением ПДД. После проведения экспертиз установят, в каком состоянии мужчина управлял автомобилем.