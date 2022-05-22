Под Екатеринбургом в ДТП погибла 11-летняя девочка

На месте происшествия проведены замеры, осмотр транспортного средства. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале в ДТП погиб ребенок. Инцидент произошел накануне на подъезде к Екатеринбургу со стороны Сысерти.

По предварительным данным, 42-летний водитель Mercedes-Benz разогнался, машина съехала с дороги и опрокинулась. Водитель и пассажиры вылетели из транспортного средства, так как не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии автолюбитель и 5-летний мальчик-пассажир были госпитализированы в уральской столице с различными травмами. 11-летняя девочка-пассажир скончалась до приезда скорой.

Установлено, что мужчина вместе со своими детьми возвращались домой в Екатеринбург. Стаж управления водителя составляет 16 лет, к административной ответственности привлекался 4 раза.

На месте происшествия автоинспекторами и следственной-оперативной группой проведены замеры, осмотр транспортного средства, составлены процессуальные документы, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах при ухудшении погодных условий, неукоснительно соблюдать ПДД, скоростной режим и не совершать опасных маневров. Во время поездок необходимо обязательно пристегиваться ремнями безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах.