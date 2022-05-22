В Екатеринбурге ночью полыхал Lexus

Потушить машину огнеборцам удалось в течение четырех минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Победы горел Lexus NX. Огнем повреждены кузов и моторный отсек автомобиля.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 00:31. К месту происшествия на двух машинах выезжали 8 человек личного состава. Потушить машину огнеборцам удалось в течение 4 минут. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Этой ночью в свердловских муниципалитетах полыхали еще две машины. Так, в 01:25 произошел пожар в садовом товариществе, находящемся вблизи автодороги Пермь — Екатеринбург. Были повреждены фары, кузов автомобиля Volvo XC90, а также сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:10.

В 03:17 поступило сообщение о пожаре в поселке Калья Североуральского ГО. Там сгорел ВАЗ-21099. На месте работали 4 человека. Пожар потушен в течение 2 минут.