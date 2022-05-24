В Свердловской области поезд наехал на "Жигули"

Движение через железнодорожные пути необходимо осуществлять строго в установленных для этого местах и в соответствии с ПДД РФ. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На перегоне "Монзино — Анатольская" Пригородного района Нижнего Тагила произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2107 выехал на железнодорожные пути и застрял.

Машинист товарного электропоезда заметил стоящий автомобиль и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель отечественного автомобиля успел покинуть транспортное средство до столкновения. В результате аварии "Жигули" получили значительные механические повреждения.

На месте ДТП госавтоинспекторы провели процессуальные действия. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Установлено, что 25-летний водитель ВАЗ-2107 имеет стаж управления транспортными средствами категории "В" менее года. При этом он уже лишен права управления на полтора года. В связи с этим в отношении виновника аварии составлен административный материал. Мужчина задержан, помещен в изолятор временного содержания территориального органа внутренних дел до решения суда.

Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством водителем, ранее лишенным права управления, влечет наложение штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы.